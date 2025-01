Persoonlijke items van Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent en Pierre Bergé komen onder de hamer

Veilinghuis Sotheby’s in Parijs organiseert in januari 2025 twee veilingen van persoonlijke bezittingen van wijlen modelegendes Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent en Pierre Bergé. De veiling van Lagerfelds items vindt plaats van 21 tot en met 31 januari, terwijl de bezittingen van Saint Laurent en Bergé geveild worden van 24 tot en met 30 januari. Deze veilingen bieden een unieke kans om een stukje modegeschiedenis in handen te krijgen.

Samenvatting Twee veilingen in januari 2025 bij Sotheby's in Parijs veilen persoonlijke bezittingen van Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent en Pierre Bergé.

De veiling van Lagerfelds items biedt een intieme blik op zijn creatieve leven, met modeschetsen, ontwerpen en persoonlijke objecten.

De veiling van Saint Laurent en Bergé biedt een zeldzame blik op het leven van dit iconische duo, met onder andere Polaroids van Andy Warhol en stukken uit de Kugel-galerij.

Karl Lagerfeld: De laatste editie

De veiling "Le Studio" is de vijfde en laatste editie van Lagerfelds persoonlijke collectie. De legendarische ontwerper, die in 2019 overleed, wordt beschouwd als een van de invloedrijkste modeontwerpers van zowel de 20e als de 21e eeuw. Deze veiling biedt een intieme blik op zijn creatieve leven, met onder andere modeschetsen, ontwerpen en persoonlijke objecten die zijn unieke stijl reflecteren.

Hoogtepunten van de veiling zijn onder meer een set Dior-blazers, die momenteel op een waarde van 300 euro staan, en een persoonlijke kaart van architect Peter Marino, geschat tussen de 300 en 500 euro. Verder is er een portret van Lagerfelds kat Choupette, geschat op 80 euro.

Yves Saint Laurent en Pierre Bergé: Het iconische duo

Naast de items van Lagerfeld biedt Sotheby’s ook de persoonlijke bezittingen van wijlen Yves Saint Laurent en Pierre Bergé aan. Saint Laurent, die in 2008 overleed, wordt beschouwd als een van de grootste modeontwerpers van de 20e eeuw, beroemd om zijn baanbrekende creaties zoals de vrouwen-smoking. Bergé, die in 2017 overleed, was de zakelijke kracht achter het immense succes van het modehuis Yves Saint Laurent en speelde een cruciale rol in de wereldwijde verspreiding van hun gezamenlijke visie.

Deze veiling biedt een zeldzame en intieme blik op het leven van dit legendarische duo. Tot de hoogtepunten behoren onder andere Polaroids van Andy Warhol, persoonlijke geschenken aan Saint Laurent, iconische foto’s uit Helmut Newton’s beroemde Le Smoking-serie en tekeningen van Saint Laurent waarin hij het mannelijk naakt verkent. De collectie bevat tevens zeldzame stukken uit de prestigieuze Galerie Kugel, die de verfijnde smaak van dit iconische paar weerspiegelen.

De perfecte timing

De veilingen vallen samen met de Haute Couture Week in Parijs, van 27 tot en met 30 januari 2025, en bieden modeverzamelaars en liefhebbers een unieke kans om bijzondere stukken van deze mode-iconen te bemachtigen. Parijs wordt opnieuw het kloppende hart van mode en creativiteit, en deze veilingen bieden een ongeëvenaarde kans om deel uit te maken van de modegeschiedenis.

Geïnteresseerden kunnen zich registreren via de officiële website van Sotheby’s.