Peter Langenkamp niet langer CEO van Kleding.nl en Fashiola

Peter Langenkamp heeft afscheid genomen als CEO van Kleding B.V., het moederbedrijf van Kleding.nl en Fashiola. Hij meldt dit op LinkedIn.

Langekamp was al betrokken bij het bedrijf toen het in 2011 werd opgestart. Alles begon bij Kleding.nl, een Nederlandse modesite, maar later werd geïnternationaliseerd met Fashiola. Uiteindelijk is dat merk naar 24 landen wereldwijd uitgerold. Kleding B.V. werd zelf in 2017 overgenomen door de Australische Mitula Group, maar nam in 2019 weer zelf de Duitse concurrent StyleLounge over.

“Ik kijk terug op fantastische jaren. Om Rinus Michels te citeren: Ik zal het nooit, nooit vergeten,” zo schrijft Langenkamp in het LinkedIn-bericht. Per 1 februari is hij begonnen bij Happy People B.V., een nieuw bedrijf dat hij heeft opgericht met Rens ten Tusscher en Sarah-Lena Reulink.

Beeld: Via Kleding.nl