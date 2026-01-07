Pieter-Bas Stehmann nieuwe directeur van EK Sport

Pieter-Bas Stehmann is per 5 januari benoemd tot directeur van EK Sport, een business unit van retailserviceorganisatie EK Retail, zo blijkt uit een persbericht. Daarmee geeft hij leiding aan het grootste samenwerkingsverband van sportretailers in Nederland met meer dan 150 aangesloten sportwinkels.

Hij zal met het Business Unit Sport-team in Amersfoort verder werken aan de strategische ontwikkeling en marktpenetratie van vertegenwoordigde merken als Intersport, Runnersworld en de aangesloten sportretailers die individueel in de markt actief zijn. Volgens EK Retail zal zijn internationale ervaring en resultaatgerichte aanpak bijdragen aan hun verdere ontwikkeling en positionering.

Stehmann komt over van Dutch Bedding Company (DBC International), waar hij sinds 2018 managing director was en verantwoordelijk voor de internationale strategie van alle merken. Eerder vervulde hij senior managementfuncties bij onder meer Levi’s/Dockers, Columbia Sportswear, Mexx en Miss Etam.

De EK Groep, tot 2022 bekend als Euretco, ondersteunt zo'n 4.000 retailers uit verschillende Europese landen, met de divisies EK Fashion, EK Sport, EK Living, EK DIY en EK Books.