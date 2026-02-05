Pieter Mulier wordt chief creative officer van Versace per 1 juli 2026

Prada Group en Versace maken vandaag via een persbericht de benoeming van Pieter Mulier tot chief creative officer bekend, met ingang van 1 juli 2026. Eind januari kondigde de ontwerper zijn vertrek bij modehuis Alaïa aan.

“Zijn komst markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor het merk,” aldus het modehuis. In december nam het merk afscheid van Dario Vitale. Hij was slechts één seizoen creatief directeur. Zijn vertrek volgde twee dagen na de afronding van de overname van Versace door Prada Group.

Mulier rapporteert aan Lorenzo Bertelli, uitvoerend voorzitter van Versace

“Tijdens de overweging van de overname van Versace, zagen we in Pieter Mulier de juiste persoon voor de rol van ontwerper van het merk. We hebben er vertrouwen in dat hij het potentieel van Versace volledig tot uiting zal brengen en een diepgaande dialoog zal aangaan met de geschiedenis en de kenmerkende esthetiek van het merk. We zijn enthousiast om dit pad samen te bewandelen,” aldus Lorenzo Bertelli.

Gedurende zijn carrière draagt de persoonlijke esthetische visie van Mulier bij aan het succes van merken als Raf Simons, Jil Sander, Dior, Calvin Klein en recentelijk Alaïa, het merk waarvoor hij momenteel de rol van creatief directeur vervult.