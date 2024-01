Pitti-baas Napoleone: 'PittiTimes'-beursconcept symboliseert veranderingen in de mode-industrie

Onder het motto "PittiTimes" geeft Pitti Uomo deze week het startschot voor het herfst/winterseizoen van 2024. Florence wordt voor een paar dagen het epicentrum van de mode. Aan het begin van de beurs legde Pitti-baas Raffaello Napoleone uit waarom Florence een belangrijke locatie is voor de mannenmodebeurs en hoe de rol van Pitti en de organisator Pitti Immagine met de tijd is meegegaan.

De 105e editie van Pitti Uomo staat in het teken van 'PittiTimes'. Hoe is dit thema tot stand gekomen?

“Na de gebeurtenissen van de afgelopen vier jaar zijn we ervan overtuigd dat het nu tijd is om echt moeite te doen om te begrijpen wat er gaande is, actie te ondernemen en beslissingen te nemen - dat was het vertrekpunt van het motto.”

“De tijden zijn veranderd, de mode en de modeweken zijn volledig veranderd. Merken tonen op verschillende tijdstippen en met verschillende collecties in India, Cuba, Hongkong of Shanghai. We hebben hier te maken met een nieuw concept, en daarmee rijst niet alleen de vraag van tijd, maar ook van timing. 'PittiTimes' was de beste manier om een boodschap over te brengen. Bovendien is het ook voor de mode-industrie tijd om haar distributie te heroverwegen.”

De tijden veranderen, wat zijn momenteel de grootste uitdagingen in de branche?

“Het grote probleem is de verandering van het distributiesysteem en de e-commerce. De online verkoop lijdt, en dat verandert de distributiestructuur. Niemand weet op welke kanalen men nu nog moet inzetten.”

Veranderingen zijn er niet alleen in e-commerce, maar ook in het beurslandschap. Terwijl veel beursconcepten worden heroverwogen of zelfs stopgezet, lijkt Pitti Uomo te groeien.

“We hebben nooit nagedacht over de grootte, maar over het creëren van ruimtes waar bezoekers het beste uit de collecties kunnen zien. Inkopers zoeken vandaag de dag meer dan ooit niet naar kwantiteit, maar naar keuze in kwaliteit en identiteit, en ze willen geen tijd verliezen.”

Wat maakt Pitti Uomo en Florence zo uniek?

“Als je een metafoor wilt gebruiken, zou je een Formule 1-racebaan kunnen gebruiken. Als je actief bent in de Formule 1, moet je op de juiste racebaan zijn, en er zijn er maar weinig die echt relevant zijn. Pitti is, zo je wilt, de juiste racebaan. Het is de Grand Prix Formula di Monza van de mode, waar iedereen naartoe gaat, want het heeft geschiedenis. We hebben geschiedenis. Pitti werd geboren in 1951, wij zijn de vader en de moeder van Italiaanse mode.”

“Florence is ook heel klein. Zelfs als je de Fortezza verlaat [Fortezza da Basso, de locatie voor Pitti Uomo, red.] is er een kans van 90 procent dat je tijdens het eten, een drankje of in het hotel iemand ontmoet die interessant kan zijn voor jouw bedrijf - of het nu gaat om distributie, productie of leveranciers. Het is de enige plek waar de gemeenschap van herenmode echt kan samenkomen en verbinden. Dat kun je niet zeggen van New York, Parijs, Londen of Milaan. Dat is onmogelijk.”

Zijn er nog steeds veranderingen die u opmerkt bij Pitti Uomo en bij de bezoekers?

“In het verleden kwamen grote warenhuizen met een konvooi van inkopers naar Pitti Uomo, tien of twintig inkopers tegelijk. Het was ook een manier om te leren, personeel op te leiden en te begrijpen hoe de markt werkt. Nu komen ze alleen nog met twee mensen, de algemeen manager voor koopwaar en de verantwoordelijke voor herenmode. Het scenario is dus volledig veranderd; iedereen moet kosten besparen, maar ze komen toch naar Pitti om te vergelijken en te begrijpen wat herenmode drijft. Daarom zijn we heel voorzichtig en precies met het aanbod en de manier waarop we de show ontwerpen.”

Hoe ziet u uw rol als beursorganisator? Hoe kan Pitti kopers en bezoekers ondersteunen?

“We zijn evenementorganisatoren, maar ik geef er de voorkeur aan om ons te zien als tentoonstellingsorganisatoren. Als je naar het evenementenprogramma kijkt, zijn we geen modeweek, dat willen we ook niet zijn, maar we willen stemmen met een significante visie vinden en benadrukken, en merken en ontwerpers presenteren die echt kunnen inspireren. We proberen onze antennes overal te hebben, in de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Korea, China, en natuurlijk volgen we modeweken en evenementen wereldwijd. Maar bovenal streven we ernaar te begrijpen wat de industrie drijft.”

“Dus we zijn niet alleen standorganisatoren. We bieden veel meer dan alleen merchandise. Mode, vooral in deze tijd, moet natuurlijk informatie, relaties, contacten en zakelijke kansen overbrengen, maar men moet ook de betekenis van emoties niet onderschatten. Voor degenen die kopen en verkopen, laat staan voor degenen die produceren. Je hebt dat soort gevoeligheid, dat soort gevoel nodig. Als je mode alleen als een handelswaar beschouwt, wordt het al snel saai.”

Is er iets waar u bijzonder nieuwsgierig of enthousiast over bent in deze editie van Pitti?

“Ik ben erg nieuwsgierig naar het aantal deelnemers dit jaar, vooral de internationale deelnemers. Wat het aanbod betreft, weten we al waar het naartoe gaat. We weten precies hoeveel exposanten we zullen hebben: 832. Maar wat betreft de bezoekers, dat moet nog blijken. We weten hoeveel bedrijven vorig jaar zijn gesloten, niet alleen in Italië maar ook in Duitsland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten.”

“De bevestiging van topinkopers van grote warenhuizen is er vanwege ons gastvrijheidsprogramma dat we te danken hebben aan de Italiaanse Handelscommissie. Of de rest zal komen, blijft open. Ik ben erg nieuwsgierig om de echte handelseconomie te begrijpen, inclusief kleine detailhandelaren. De echte vraag is of ze zullen deelnemen, hoeveel van hen, en uit welke landen ze komen. Dat is de grote nieuwsgierigheid.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.