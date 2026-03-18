Pitti Uomo: Simone Rocha debuteert met zelfstandige herencollectie als gastontwerpster

Simone Rocha is de volgende gastontwerpster van Pitti Uomo. De ontwerpster presenteert tijdens de 110e Pitti Immagine Uomo de eerste volledige mannencollectie van haar gelijknamige label, zo meldt de Florentijnse beursorganisator woensdag.

Tot nu toe presenteerde Rocha haar mannencollectie uitsluitend als onderdeel van haar vrouwencollectieshows. Vier jaar geleden toonde ze haar allereerste mannenlook tijdens Paris Fashion Week en pas vorige maand presenteerde ze haar meest recente herencollectie voor herfst '26 tijdens de vrouwencollectieshow in Londen. Daar debuteerde ze ook een belangrijke nieuwe samenwerking met Adidas. In Florence ligt de focus nu echter volledig op mannenmode.

“Vanaf het begin trekken de ontwerpen van Simone Rocha de aandacht, prikkelen ze de verbeelding en roepen ze emoties op”, zegt Francesca Tacconi, coördinator speciale evenementen bij Pitti Immagine. “In een tijd waarin een deel van de mannenmode terughoudend is, blijft Simone Rocha trouw aan haar eigen visie. Haar werk is een reflectie van haar persoonlijke wortels – Ierland, Hongkong, kunst, familie.”

De ontwerpen van de ontwerpster nemen het publiek mee naar een sensuele, bijna verhalende wereld, waarin verleden en heden op indrukwekkende wijze samensmelten. Haar ontwerptaal fungeert als een dialoog tussen romantische geschiedenis en moderne dynamiek – ergens tussen gotische vertelkunst en hedendaagse sportswear, aldus Pitti Immagine. De looks overschrijden bewust klassieke stijlgrenzen en spelen met tijdperken, verhoudingen en gendercodes. Hoe deze visie zich vertaalt naar mannenmode, wordt zichtbaar tussen 16 en 19 juni, wanneer de nieuwste editie van de mannenmodebeurs plaatsvindt.

Met dit optreden voegt Rocha zich bij een prestigieuze rij gastontwerpers die Pitti Uomo eerder als hun tijdelijke podium gebruikten, waaronder Raf Simons, Rick Owens, Martine Rose, Glenn Martens met Y/Project, Fendi en Virgil Abloh met Off-White. Tijdens de januari-editie van de beurs showden ontwerpers als Satoshi Kuwata, oprichter en creatief directeur van het merk Setchu, evenals Hed Mayner en Soshi Otsuki op de catwalk in Florence.