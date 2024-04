Platform Ellie.Connect en Nederlandse duurzame mode expert Roosmarie Ruigrok slaan handen ineen

Ellie.Connect, een platform voor duurzaamheid in de mode- en textielindustrie, heeft Roosmarie Ruigrok van Clean & Unique aangetrokken voor een samenwerking. Ruigrok verduidelijkt tegen FashionUnited dat ze Ellie.Connect zal vertegenwoordigen op agentuurbasis, maar ook beschikbaar is voor consultancy.

Ellie.Connect helpt net als Ruigrok merken te verduurzamen. Ellie.Connect is opgericht in 2020 door duurzame textiel expert Julie Lietaer. "Met veel plezier verwelkomen we Roosmarie Ruigrok in ons team," zei Julie Lietaer, CEO & oprichter bij Ariadne Innovation, het bedrijf achter Ellie.Connect. "Roosmarie's jarenlange ervaring, uitgebreide netwerk en inzet voor duurzame verandering in de sector sluit naadloos aan bij onze missie bij Ellie. Het motto van Roosmarie is 'Simplifying Sustainabilty'. Met Ellie bieden we een hands-on en netwerkgedreven partner, een slimme assistent, die de industrie te allen tijde kan ondersteunen in hun duurzaamheidstransitie. We zijn ervan overtuigd dat we samen onze impact kunnen vergroten en versterken en zo stap voor stap kunnen bijdragen aan een duurzamere industrie.”

De samenwerking is in april ingegaan, zo is te lezen in een statement.