Plutosport.nl maakt nieuw management bekend

Plutosport.nl, een Nederlandse webshop gespecialiseerd in casual kleding en sportuitrusting, heeft zes nieuwe leden in het managementteam. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Hidde van der Louw is aangesteld tot CEO van het bedrijf. Van der Louw werkte eerder bij onder meer Bol.com en Zoover, evenals de A.S. Adventure Group. Lars van der Hoorn is de nieuwe CFO van Plutosport. Hij werkte voorheen als Manager Finance en Control bij Coolblue, een andere grote webwinkel.

Ook de andere managementleden hebben ervaring in online retail of marketing. Zo komt Jessica Groeneweg, die de rol van Director of Product zal vervullen, van Bearingpoint en A.S. Adventure Group. De aanstaande Director of Brand, Wilian Hulshof, werkte bij Unilever en Ahold Delhaize. De nieuwe Head of Performance is Rob van der Niet, afkomstig van Maxlead en DPG Media. Glen van Hemert, tot slot, is al negen jaar werkzaam bij Plutosport. Hij neemt de functie van Director Buying op zich.

De benoeming van het nieuwe management komt een jaar nadat investeringsmaatschappij H2 Equity Partners meerderheidsaandeelhouder werd van het bedrijf. “Sindsdien is onze omzet nog meer gestegen en hebben we onze interne werkprocessen geoptimaliseerd,” aldus medeoprichter Monique Broere in het persbericht. “De komende jaren willen we ons succes verder uitbouwen en van Plutosport.nl een van de belangrijkste destination brands in het sport- en athleisuresegment maken’.

Plutosport werd in 2010 opgericht door Broere en en Geert Gruppen. Momenteel heeft de webshop een assortiment van circa 22 duizend artikelen, voor mannen, vrouwen en kinderen. Plutosport levert naast Nederland ook aan Belgische klanten.