Prada benoemt Markus Hoogeveen tot nieuwe retail directeur Centraal-Europa

Prada heeft een nieuwe retail directeur voor Centraal-Europa. De Italiaanse modegroep heeft Markus Hoogeveen benoemd tot Retail Director Central Europe, zo blijkt uit zijn profiel op het carrièrenetwerk LinkedIn. Hoogeveen bekleedt zijn nieuwe functie al sinds januari.

Voor Hoogeveen is het een terugkeer naar Prada, aangezien hij van 2015 tot en met 2017 ook al voor de Italiaanse groep werkte. Destijds bekleedde hij de functie van Retail Dual Store Manager in Roermond, Nederland.

De verandering komt misschien nog als een verrassing, aangezien de Retail Director pas in juni in dezelfde functie bij het Franse luxelabel Celine is begonnen. Zijn rol daar is inmiddels overgenomen door Dennis Fehrenbach , die nu de titel Retail Director Central Europe draagt. Voordat Hoogeveen bij Celine kwam werken, werkte hij bijna drie jaar voor het Franse luxemerk Balenciaga.

Voordat hij bij Balenciaga aan de slag ging, bekleedde hij diverse functies bij het Amerikaanse bedrijf PVH, eigenaar van Tommy Hilfiger en Calvin Klein, bij de in Herzogenaurach gevestigde sportartikelenfabrikant Adidas en bij de Zweedse fast-fashion retailer H&M.