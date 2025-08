Prada Group: Christopher Bugg nieuwe chief communication officer

Nieuwe benoeming bij Prada Groep. Het bedrijf heeft met onmiddellijke ingang Christopher Bugg benoemd tot chief communication officer. In deze rol zal hij verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de wereldwijde communicatiestrategieën van Prada Groep en haar merken: Prada, Miu Miu, Church’s en Car Shoe.

Bugg rapporteert aan Lorenzo Bertelli, chief marketing officer en hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen van Prada Groep. Hij trad in januari 2020 in dienst bij het bedrijf als directeur marketing en communicatie van Prada Azië en werd enkele maanden later benoemd tot communicatiedirecteur van de Groep. "Door de jaren heen heeft hij een essentiële bijdrage geleverd aan de versterking van de positionering van de groep en haar merken", aldus het bedrijf.

Voordat Bugg bij Prada Groep in dienst trad, was hij global digital communication director bij Louis Vuitton in Parijs. Daarvoor werkte hij in New York als global vice president of digital marketing voor Calvin Klein. Bugg heeft een diploma in marketing en digitale communicatie van de Universiteit van Evansville (VS).

Prada Groep publiceerde onlangs haar halfjaarresultaten. De groep sloot de eerste zes maanden af met een netto-omzet van 2,74 miljard euro, een stijging van 9% ten opzichte van de eerste helft van 2025. De retailomzet bedroeg 2,45 miljard euro, een stijging van 10% op jaarbasis, met groei in alle geografische regio's. Voor het merk Prada daalde de retailomzet met 2 procent op jaarbasis. Miu Miu realiseerde een stijging van de retailomzet met 49 procent op jaarbasis.