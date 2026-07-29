Primark: Nieuwe directeur voor Duitsland en Oostenrijk

Daniel Schwarz is de nieuwe directeur voor Duitsland en Oostenrijk bij de Ierse modediscounter Primark.

Schwarz neemt per 1 augustus de functie van verkoopdirecteur over, meldt Primark woensdag. Hij is verantwoordelijk voor de strategische doorontwikkeling en de operationele activiteiten van het bedrijf in beide landen.

De nieuwe directeur is afkomstig uit eigen gelederen en heeft meer dan veertien jaar leidinggevende ervaring in verschillende functies binnen het bedrijf. Recentelijk was hij werkzaam als commercieel manager en was hij onder andere verantwoordelijk voor de commerciële aansturing en de afstemming tussen de afdelingen inkoop, marketing en de winkeloperaties.

“Hij heeft de afgelopen jaren met succes belangrijke veranderingen begeleid en daarbij een diepgaand begrip van onze business getoond”, aldus Lisa Shannon, retail directeur bij Primark. “Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met onze collega's de positieve ontwikkeling van Primark consequent zal voortzetten.”

Vertrek na anderhalf jaar

Sandra Luxem-Bremen, die tot nu toe als verkoopdirecteur voor Duitsland en Oostenrijk verantwoordelijk was, verlaat het bedrijf ‘met wederzijds goedvinden’ om zich te wijden aan ‘nieuwe professionele uitdagingen’. Zij kwam ongeveer anderhalf jaar geleden over van de Duitse schoenenretailer Deichmann, nadat Shannon de twee markten sinds juni 2024 op interim-basis had geleid.

Eind mei kondigde Primark de benoeming van een nieuwe directeur voor de Franse markt aan. Sylvain Darracq neemt in oktober de leiding van de markt over.