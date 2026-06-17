Primark stelt nieuwe directeur damesmodeontwerp aan

Mode- en lifestyle-retailer Primark stelt Keiron Birch aan als directeur damesmodeontwerp. Zijn taak is de vormgeving van de toekomstige creatieve richting voor de collecties van de retailer.

In deze nieuwe functie krijgt Birch de leiding over de ontwerpteams voor damesmode, schoenen en accessoires van Primark. Met meer dan twintig jaar ervaring in de mode is hij verantwoordelijk voor de creatieve richting van alle damescollecties en -producten.

De aanstelling is onderdeel van de doorlopende investering van de retailer in het aanbod voor dames. Dit omvat de nieuwe Primark Scene-collectie voor jongere shoppers en de uitbreiding van de meer verfijnde, eigentijdse collecties.

In een verklaring meldt Primark dat Birch een ‘sterke staat van dienst’ heeft in het vormgeven van hedendaagse mode en het stimuleren van opvallend design. Hij werkte eerder voor merken als Calvin Klein, waar hij vicepresident Europees ontwerp was. Ook was hij senior creatief directeur voor Hilfiger-denim voor heren en dames bij Tommy Hilfiger. Daarnaast was hij vicepresident ontwerp voor Ruehl-damesmode bij Abercrombie & Fitch.

Primark wil damesmode naar een hoger niveau tillen met nieuwe ontwerpdirecteur

Primark Scene-collectie Credits: Primark

Mary Lucas, commercieel directrice damesmode bij Primark, zegt: “We zijn verheugd Kieron te verwelkomen bij Primark. Ons damesmodeaanbod bewijst dat klanten voor Primark-prijzen geweldige kwaliteit en stijl kunnen krijgen. Dit geldt voor zowel trendy als tijdloze items die er fantastisch uitzien en heerlijk aanvoelen.”

“Kierons ervaring en passie voor consumententrends en stijl maken hem een waardevolle toevoeging aan ons team. We blijven ons totale aanbod voor dames versterken over het hele ontwerpspectrum, inclusief pasvorm, materiaal en de prestaties na dragen en wassen.”

In een reactie op zijn nieuwe rol voegt Birch toe: “Ik ben enthousiast om bij Primark te beginnen op zo'n cruciaal moment voor de damesmode en het bedrijf. Ik geloof sterk in de waardegedreven aanpak van Primark: mensen hoeven niet meer te betalen om er goed uit te zien en zich goed te voelen. Ik zie een grote kans in de combinatie van waarde en stijl om alledaagse basics en trendy mode te leveren tegen een gewenste prijs.”

“Ik kijk ernaar uit om me bij het team aan te sluiten en voort te bouwen op de sterke basis van betaalbare mode waar Primark om bekend en geliefd is. Zo help ik de volgende groeifase van het bedrijf te stimuleren.”

Primark is opgericht in Ierland in 1969 en is nu een internationale modewinkel met meer dan 480 winkels in negentien landen in Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.