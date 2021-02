Priya Ahluwalia ontvangt Queen Elizabeth II Award for British Design

Ontwerper Priya Ahluwalia is dit jaar de ontvanger van de Queen Elizabeth II Award for British Design, zo kondigt de British Fashion Council aan in een persbericht. De award werd tijdens een virtueel event ‘overhandigd’.

De ontwerper heeft haar eigen merk Ahluwalia en was in 2019 ook al de winnaar van de H&M Design Award. Ahluwalia ontving de Queen Elizabeth II Award for British Design vanwege haar actieve bijdrage aan verbetering in de industrie, haar werk als pionier op het gebied van verantwoorde sourcing en productietechnieken en het feit dat ze de verhalen vertelt van de mensen en gemeenschappen die haar kleding maken, aldus het persbericht.

“We zijn verheugd om aan te kondigen dat Priya Ahluwalia de vierde ontvanger is van de Queen Elizabeth II Award for British Design,” aldus CEO van de British Fashion Council Caroline Rush in het persbericht. “Ahluwalia’s unieke en ethische ontwerpproces gecombineerd met haar talent en passie om terug te geven aan de gemeenschappen rondom Londen en wereldwijd maken haar een inspiratie voor veel jonge Britse ontwerpers. We zijn trots om Priya te eren en zien uit naar de verdere groei van haar bedrijf.”

Over Priya Ahluwalia

Priya Ahluwalia startte haar label in 2018 na het behalen van haar masterdiploma Menswear aan de Universiteit van Westminster. In 2019 won ze de H&M Design Award, maar ontving ze ook van de British Fashion Council ook de 2019/2020 Newgen Initiative. Ahluwalia won in 2020 samen met zeven anderen de LVMH Prize 2020. Daarnaast stond Ahluwalia in de 30 under 30 lijst van Forbes in de categorie European Arts and Culture en was ze een People Honoree bij The Fashion Awards.