‘Priya Matadeen wordt eerste hoofd merkstrategie bij Ganni’

Priya Matadeen is aangesteld als Chief Brand Officer bij het Deense modelabel Ganni. In die rol zal Matadeen verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde merkstrategie van Ganni, zo meldt Business of Fashion. Het is voor het eerst dat Ganni iemand aanneemt in deze functie.

“We hebben eindeloos gezocht naar een profiel met de juiste capaciteiten om leiding te geven aan ons groeiende merk en onze creatieve behoeften,” aldus Andrea Baldo, CEO van Ganni, tegenover Business of Fashion. Hij verwacht dat Matadeen ‘nog meer synergie zal creëren tussen onze merkactiviteiten op een wereldwijde schaal’, zegt hij. Tegelijkertijd is Matadeen volgens Baldo ook in staat om juist bij lokale gemeenschappen aan te sluiten.

Matadeen was voorheen directeur van Dazed Media. Daaronder vallen verschillende mediaplatforms, zoals Dazed, Another en Nowness, evenals onder meer een evenementenbureau en een campagnestudio voor merken. Daarvoor nog werkte Matadeen bij onder meer Vogue en het creatieve agentschap Wieden and Kennedy.

Matadeen zal werken vanuit het kantoor van Ganni in Londen.