Proenza Schouler benoemt nieuwe CEO

Shira Suveyke Snyder wordt de nieuwe chief executive officer (CEO) van het Amerikaanse modemerk Proenza Schouler, zo blijkt uit een persbericht aan FashionUnited. Vanaf woensdag 16 oktober volgt de manager Kay Hong op, die deze functie sinds 2018 vervult en in de raad van bestuur zal blijven.

“We kunnen niet blijer zijn om Shira te verwelkomen bij Proenza Schouler. Shira is een leidinggevende van wereldklasse die instinctief onze visie op de ontwikkeling van het merk in de komende jaren begrijpt,” aldus Lazaro Hernandez en Jack McCollough, de oprichters en ontwerpers van het merk. “We zijn Kay dankbaar voor haar leiderschap van de afgelopen zes jaar, dat een solide basis heeft gelegd nu we aan het volgende groeihoofdstuk van het merk beginnen.”

Snyder heeft ervaring in de luxe- en modesector, met name in de digitale sector. Ze heeft managementfuncties bekleed bij de bedrijven Shopbop en Yoox Net-a-Porter en is een van de oprichters van het online platform The Outnet.

Het nieuwe hoofdstuk bij Proenza Schouler legt de nadruk op het versnellen van omnichannelgroei en categorieversterking.

“Ik heb diepe bewondering voor Jack en Lazaro, voor hun creatieve visie en voor het buitengewone merk dat ze hebben opgebouwd,” aldus Snyder. “Ik ben blij om met hen samen te werken in dit volgende hoofdstuk van de uitbreiding van Proenza Schouler.”