Het Duitse sportmerk Puma benoemt Dennis Schröder tot directeur Europa.

Schröder start op 17 augustus in zijn nieuwe functie en rapporteert aan Chief Commercial Officer (CCO) Matthias Bäumer, zo meldt Puma donderdag. Hij neemt de Europese tak over van Javier Ortega, die in augustus ‘terugtreedt uit zijn functie’.

“Met zijn sterke combinatie van merk- en retailexpertise, Europese en internationale managementervaring en zijn diepgaande kennis van de sportindustrie, heeft Dennis het ideale profiel om de Europese regio van Puma naar de volgende strategische ontwikkelingsfase te leiden”, aldus Bäumer.

Voormalig CEO van Snipes stapt over naar Puma

De nieuwe directeur Europa brengt uitgebreide internationale leiderschapservaring mee op het gebied van sport, omnichannel retail, sales en teamsport, zo klinkt het uit Herzogenaurach. Hij is afkomstig van Snipes, waar hij begin 2024 oprichter Sven Voth van de Keulse streetwear-retailer opvolgde als CEO. Daarvoor was hij al bijna een jaar actief als General Manager Europa voor Snipes. Eind maart werd bekend dat Samuel Deichmann de leiding bij de retailer overneemt.

Voor zijn tijd bij Snipes was hij onder andere actief bij de digitale sportkledingretailer 11teamsports en bij sportmerken Nike en Puma. Hiermee keert hij terug naar zijn voormalige werkgever, waar hij tussen 2010 en 2015 al in verschillende salesfuncties werkzaam was.

“Terugkeren bij Puma, waar ik een belangrijk deel van mijn carrière ben begonnen, voelt als een cirkel die rond is”, aldus Schröder. “Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op de geweldige geschiedenis, de sterke wereldwijde aanwezigheid en de duidelijke identiteit van Puma in sport en cultuur.”