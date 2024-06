Puma benoemt Erik Janshen tot vicepresident Direct-to-Consumer

Duits sportmodebedrijf Puma laat weten dat Erik Janshen leiding zal geven aan de wereldwijde Direct-to-Consumer (DTC) activiteiten, waaronder Puma’s eigen winkels, de website puma.com en verschillende online marktplaatsen. Janshen vervangt Karthik Balagopalan, die vorig jaar werd benoemd tot Managing Director van Puma India en sindsdien Puma's DTC-business op interim-basis leidt.

Janshen heeft meer dan tien jaar ervaring in leidinggevende posities in digitale verkoop en de DTC business, meest recentelijk als SVP Digital Sales voor Tommy Hilfiger en Calvin Klein bij PVH Corp in Amsterdam.

"We zijn ongelofelijk blij dat Erik deel uitmaakt van de Puma-familie en ik heb er alle vertrouwen in dat zijn leiderschap ons naar onze ambitieuze doelen zal leiden om onze DTC-consumentenervaring te verbeteren en zo de merkwarmte verder te vergroten", aldus Arne Freundt, de CEO van Puma in een persbericht.