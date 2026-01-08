Puma benoemt Levin Reyher tot Senior Director Marketing Europe

Puma heeft Levin Reyher benoemd tot Senior Director Marketing Europe. Reyher kondigde zijn nieuwe functie, waarin hij de marketing in Europa leidt, woensdag aan op het zakelijke netwerk Linkedin. Hij bekleedt deze functie sinds november.

“Puma bevindt zich in een herstartfase, vol ambitie en de drang om terug te keren naar waar het thuishoort: op het podium van wereldwijde sportmerken”, aldus Reyher. “Dat voel je in de teams, bij de partners en in de gemeenschappen.”

Hij is afkomstig van de Duitse juwelier Thomas Sabo, waar hij zeven maanden werkzaam was als marketingdirecteur. Het is voor hem niet de eerste keer dat hij in de Midden-Frankische stad actief is. Zo was hij tot september 2020 werkzaam voor de directe concurrent Adidas. Hij werkte meer dan vijftien jaar voor het sportkledingconcern, meest recentelijk als Global Vice President Concept-to-Consumer. Daarna werkte hij als directeur Marketing & Licenties voor het kledingconcern S.Oliver Group uit Rottendorf.

Levin Reyher. S.Oliver Group