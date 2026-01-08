Puma benoemt nieuw hoofd marketing

Puma benoemt Nadia Kokni tot Vice President Global Brand Marketing. Kokni neemt per één januari de marketingleiding over, zo meldt het Duitse sportmerk donderdag. In deze functie rapporteert ze rechtstreeks aan Chief Brand Officer Maria Valdes.

In haar nieuwe rol is ze verantwoordelijk voor de wereldwijde merkmarketingstrategie, de creatieve richting van de merkmarketing en de geïntegreerde marketing en communicatie. Ze volgt Richard Teyssier op, die Puma verlaat ‘om nieuwe uitdagingen buiten het bedrijf aan te gaan’.

“Nadia is een marketingexpert van wereldklasse die heeft laten zien dat ze moderne wereldwijde merken kan opbouwen door middel van strategische helderheid, creatieve excellentie en culturele relevantie”, aldus Valdes. “Haar benoeming komt op een belangrijk moment voor Puma, nu we productontwikkeling en storytelling nog nauwer met elkaar verbinden.”

De nieuwe marketingdirectrice brengt uitgebreide internationale ervaring mee in het vormgeven en transformeren van toonaangevende wereldwijde merken in sport, mode en lifestyle. Ze bekleedde leidinggevende functies bij modemerken en retailers als JD Sports, H&M, Adidas en Tommy Hilfiger. Meest recent was ze werkzaam voor het modeconcern Hugo Boss uit Metzingen als Senior Vice President of Global Marketing & Communications.

Haar benoeming volgt op de beslissing van Puma om de afdelingen merkmarketing, product, creative direction, innovatie en go-to-market samen te voegen in één wereldwijde organisatie onder leiding van Valdes. Naast Kokni is nu ook Levin Reyher actief in het marketingteam van Puma. Hij bekleedt de rol van Senior Director Marketing Europe.