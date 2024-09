Puma benoemt nieuwe Chief Financial Officer

Puma vindt een nieuwe Chief Financial Officer (CFO) in Markus Neubrand. Hij treedt op 1 oktober 2024 officieel in dienst, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Huidig CFO Huber Hinterseher treedt per 30 september terug en verlaat op de laatste dag van dit jaar het bedrijf.

Neubrand waait over van modebedrijf Guess? Inc. waar hij ook op de stoel zat als CFO. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij luxe modemerk MCM Worldwide. Daarvoor werkte hij als Chief Operating Officer (COO) en CFO bij Hugo Boss en focuste hij zich op de Noord- en Zuid-Amerikaanse markten.

“Met zijn sterke kennis van de industrie en people-first benadering, past Markus uitstekend bij de Puma-familie en ik ben verheugd om met hem samen te werken aan ons volgende hoofdstuk van duurzame groei gebaseerd op merkverbetering”, deelt Arne Freundt, CEO van Puma, in het persbericht.

Neubrand neemt het stokje over van Hinterseher. De huidig CFO treedt per 30 september terug en blijft tot en met 21 december werkzaam voor Puma om een soepele overgang van zijn taken te realiseren. “Met zijn grote betrokkenheid en toewijding aan het merk en de Puma-familie heeft hij bijgedragen aan ons succes in de afgelopen 20 jaar. Ik wens hem het allerbeste voor zijn professionele en persoonlijke toekomst”, aldus Freundt.

Per 1 oktober 2024 bestaat Puma’s raad van bestuur uit Arne Freundt (CEO), Markus Neubrand (CFO), Maria Valdes (CPO) en Anne-Laure Descours (CSO).