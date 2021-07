Puma stelt Richard Teyssier aan als General Manager in Europa

Sportbedrijf Puma stelt Richard Teyssier per 1 september 2021 aan als General Manager Europa, dat laat Puma weten middels een persbericht. Teyssier vervult nu de functie als algemeen directeur van Puma Frankrijk en zal in de voetsporen treden van Arne Freundt.

Teyssier zal toezicht houden op Centraal-Europa, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid-Europa en Scandinavië. De General Manager zal rapporteren aan Freundt, die de rol als Chief Commercial Officer zal vervullen, en zal werken voor het hoofdkantoor van het bedrijf in Herzogenaurach (Duitsland), zo is te lezen.

Wanneer Teyssier aan de slag gaat als General Manager zal Christophe Cance de functie als algemeen directeur vervullen voor Puma Frankrijk. Cance heeft verschillende verkoopfuncties op zijn naam staan binnen het sportbedrijf. Voordat hij bij Puma kwam werken in 2008, werkte hij voor bedrijven als Adidas en New Balance.

Naast functieverschuivingen maakte Puma vrijdag haar voorlopige resultaten van het tweede kwartaal bekend. Op basis van succesvolle productlanceringen met hoge doorverkoop en sterke groei in alle regio’s, vooral in Noord-Amerika, steeg de omzet met zo’n 96 procent naar 1.6 miljard euro in het tweede kwartaal van 2021. In dezelfde periode 2020 behaalde het sportmerk 831 miljoen euro, zo staat in de voorlopige cijfers.