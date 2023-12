PVH benoemt nieuwe CPO en voorzitter voor Tommy Hilfiger Noord-Amerika

PVH Corp, het moederbedrijf van onder meer Tommy Hilfiger en Calvin Klein, benoemt een nieuwe voorzitter voor Tommy Hilfiger Noord-Amerika en een nieuwe PVH-Chief People Officer.

Sophia Hwang-Judiesch stapt in de rol als voorzitter voor Tommy Hilfiger Noord-Amerika en treedt op 8 januari 2024 in dienst, zo staat in het persbericht. In haar rol als voorzitter rapporteert zij rechtstreeks aan Stefan Larsson, Chief Executive Officer van PVH. Hwang-Judiesch waait over van Hudson’s Bay, waar ze als voorzitter verantwoordelijk was voor de winkels van het bedrijf in Canada en toezicht hield op een ‘robuust’ omnichannel optimalisatiestrategie om de consumentenervaring te verbeteren.

Er vindt ook een promotie plaats: Amba Subrahmanyam stapt in de rol als CPO. Subrahmanyam werkt sinds februari 2022 bij PVH is zit op de stoel als Executive Vice President of People voor PVH Amerika en Calvin Klein wereldwijd. Subrahmanyam neemt nu het stokje over van Julie Foller, die het bedrijf verlaat om ‘andere mogelijkheden na te streven’. Subrahmanyam treedt op 5 februari 2024 in haar rol als CPO.