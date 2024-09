PVH benoemt nieuwe EMEA-chef

PVH benoemt een Chief Executive Officer voor de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Fredrik Olsson gaat deze functie vervullen vanaf het vierde kwartaal, zo maakt PVH Corp. bekend in een persbericht. Olsson rapporteert vanaf dan rechtstreeks aan PVH Corp. CEO Stefan Larsson.

Olsson neemt het stokje over van interim CEO van PVH Europe, David Savman, die de functie blijft vervullen totdat Olsson in zijn nieuwe rol treedt. Olsson zal daarna opereren vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. “Ik vind het geweldig om bij PVH aan de slag te gaan in deze cruciale periode, waarin het bedrijf belangrijke vooruitgang blijft boeken met haar lange termijn, merkopbouwende groeistrategie, het ‘PVH+ Plan’. Ik heb altijd bewondering gehad voor Calvin Klein en Tommy Hilfiger en de sterke Europese activiteiten die zij hebben opgebouwd. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het hele EMEA-team en onze belangrijkste partners om het volgende hoofdstuk in de groei van de regio te openen”, deelt Olsson.

De nieuwe EMEA-chef waait over van Max Fashion, een van de grootste en toonaangevende moderetailers in het Midden-Oosten. Hij heeft de prestaties van het merk verbeterd en wist een sterke omzet- en margegroei neer te zetten. Olsson is ook een H&M-veteraan. Hij zo’n 20 jaar bij het Zweedse bedrijf en maakte 15 jaar deel uit van het leiderschapsteam. In zijn H&M-tijd vervulde hij diverse functies, zoals Managing Director voor het merk H&M, hoofd Global Expansion H&M Group en hoofd Global Growth H&M Group.