Raf Simons en Dries van Noten genomineerd voor 2021 CFDA Award

Belgische ontwerpers Raf Simons en Dries van Noten zijn genomineerd voor een CFDA award, zo blijkt uit de website van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). De ontwerpers zijn beide in een andere categorie genomineerd.

Raf Simons is samen met Miuccia Prada genomineerd in de categorie International Women’s Designer of the Year voor hun werk bij Prada. Dries van Noten dingt mee naar de prijs voor International Men’s Designer of the Year.

Op 10 november zullen de ontwerpers horen of ze in de prijzen zijn gevallen tijdens de 2021 CFDA Fashion Awards. Voor zowel Van Noten als Simons zal het niet hun eerste CFDA Award zijn. Dries van Noten won in 2008 al de prijs voor International Designer of the Year en Simons heeft maar liefst vijf op zijn naam staan. Zo won hij in 2017 en 2018 de prijzen voor mannen- en damesmode en in 2014 won hij de CFDA International Award voor zijn werk bij Christian Dior