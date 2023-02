Raffaella Cornaggia benoemt als CEO bij Kering Beauté

Luxe modegroep Kering, benoemt Raffaella Cornaggia als Chief Executive Officer bij Kering Beauté, dat maakt Kering bekend in een persbericht. Cornaggia treedt hiermee toe tot het Executive Committee van de luxe modegroep en rapporteert rechtstreeks aan Jean-François Palus, de managing directeur van Kering.

Als CEO wordt Cornaggia ondersteunt door een team van ‘doorgewinterde’ professionals en helpt zij bij de uitbreiding van vakkennis in de beauty-categorie voor Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato en Qeelin, meldt Kering.

Palus in het persbericht: “Ik heet Cornaggia van harte welkom. Zij is degene die aanzienlijk veel ervaring met zich meebrengt in een segment dat wij als strategisch belangrijk beschouwen voor onze modehuizen. We breiden onze kennis in dit segment uit om ervoor te zorgen dat onze merken hun kansen in deze categorie kunnen waarmaken.”