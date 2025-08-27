Rains zonder CEO Steen Borgholm

Het Deense bovenkledingmerk Rains en CEO Steen Borgholm gaan uit elkaar.

Borgholm kondigde zijn vertrek woensdag aan op LinkedIn. Vorige week werd al bekend dat hij de rol van CEO zou overdragen aan oprichter Daniel Brix Hesselager. Tegelijkertijd maakte Borgholm zijn nieuwe functie bekend. Hij werd woensdag benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Zweedse bovenkledingspecialist Haglöfs AB.

“We zijn erg blij Steen Borgholm te verwelkomen in de raad van bestuur van Haglöfs”, aldus Daniel Tseung, voorzitter van de raad van bestuur bij Haglöfs, in een apart bericht. “Zijn uitgebreide operationele ervaring bij to toeleveranciers van consumentengoederen, gecombineerd met zijn internationale marktkennis, zal zeer waardevol voor ons zijn, terwijl we Haglöfs verder ontwikkelen voor de toekomst.”

Borgholm over zijn vertrek: “Geen drama, gewoon een kwestie van prioriteiten.”

Borgholm bekleedde zijn functie bij Rains sinds april 2023. Daarvoor was hij actief als consultant voor de Scandinavische investeringsmaatschappij Credo Partners en de Deense meubelproducent Jakobsen Home. Hij was recentelijk ook consultant voor Ecco. Bij de Deense schoenenfabrikant was hij sinds 2000 in verschillende functies en markten actief, onder andere van mei 2016 tot september 2021 als CEO.

Over zijn vertrek bij Rains verwees Borgholm naar de in januari aangekondigde strategie voor 2027. Door de geopolitieke onrust dit voorjaar zijn er nieuwe prioriteiten ontstaan die ‘het beste door de oprichter kunnen worden uitgevoerd’, aldus de vertrekkende CEO. “Geen drama, gewoon een kwestie van prioriteiten.”

Borgholm kan terugkijken op een succesvolle periode bij Rains. Sinds 2020 heeft Rains zijn omzet verdrievoudigd en in 2024 ‘recordomzetten’ behaald via alle kanalen, evenals een recordaantal nieuwe winkels geopend.