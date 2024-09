Ralf van Kempen leidt groei van LynnSophie® als Wholesale Distribution Specialist

Het Nederlandse modemerk LynnSophie®, toegewijd aan carrièremoeders , heeft Ralf van Kempen benoemd tot nieuwe Distribution Specialist Business Developer. Met meer dan drie decennia ervaring in de mode-industrie heeft Van Kempen samengewerkt met gerenommeerde merken en zijn toewijding aan uitmuntendheid en innovatie keer op keer bewezen. Zijn uitgebreide kennis van distributie en business development zal naar verwachting een cruciale rol spelen in de uitbreiding van LynnSophie® en de missie om carrièremoeders te voorzien van stijlvolle en functionele mode.

Gemaakt vanuit modieuze roots en ondernemerschap

Van Kempen begon zijn indrukwekkende carrière bij het Nederlandse label Mexx, waar hij zich specialiseerde in productmarketing met een sterke focus op verkoop. Vervolgens bekleedde hij sleutelposities bij toonaangevende modemerken zoals Van Gils, Oilily, Reebok en Elle, wat zijn diepgaande kennis van de industrie verder verrijkte. Gedreven door zijn ondernemersgeest mede-oprichtte hij een succesvol platform voor elektrische voertuigen, voordat hij zich richtte op licenties en business development. Deze veelzijdige achtergrond maakt hem de ideale kandidaat om de ambitieuze groeiplannen van LynnSophie® te realiseren.

De aanwezigheid van LynnSophie® versterken

Bij LynnSophie® vervult Van Kempen een veelzijdige rol, met een focus op business development en verkoopstrategie. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een stevig distributieplan en het identificeren van belangrijke markten en partners. "Ik werk aan het vaststellen van de beste startpunten voor LynnSophie®, inclusief de stappen die we moeten ondernemen en de belangrijkste partners met wie we moeten samenwerken. Dit is de huidige fase van onze strategie," legt Van Kempen uit.

Het unieke DNA van het merk, gericht op carrièrebewuste moeders met een focus op veelzijdigheid, kwaliteit en pasvorm, sprak hem direct aan. "Het is echt een collectie die ontworpen is voor carrièremoeders, met een sterke toewijding aan het leveren van de beste producten en kwaliteit. Het doel is ervoor te zorgen dat je nooit ‘underdressed’ of ‘overdressed’ bent, maar altijd perfect gekleed voor elke gelegenheid gedurende de dag." Van Kempen benadrukt ook het sterke team en de samenwerkingsgeest binnen het merk: "We vormen een zeer hecht team; we werken hard en zorgen ervoor dat elke boodschap doorkomt bij design, sales, marketing en alle andere afdelingen die nodig zijn om onze retailers te ondersteunen. We zijn er om hen te begeleiden."

Internationale ambities

De strategische aanpak van Van Kempen is gericht op het doordringen tot exclusieve boetieks en lokale, toonaangevende retailers. Hij benadrukt het belang van een goede zichtbaarheid in de belangrijkste landen en geeft daarom prioriteit aan belangrijke premiumpartners zoals Breuninger in Duitsland en Piet Zoomers of Van Tilburg in Nederland. "Daarnaast willen we de lokale, meer exclusieve boetieks bereiken, waar mensen bereid zijn een premium en eerlijke prijs te betalen voor de beste kwaliteit." Zijn uitgebreide netwerk van agenten en distributeurs is cruciaal voor deze strategie. "Het is goed om met agenten of distributeurs te werken en omdat ik in het verleden met hen heb samengewerkt, weet ik hoe ik moet navigeren om met de juiste in contact te komen."

De visie omvat ook een gerichte uitbreiding naar de Benelux-markten, Zwitserland, Oostenrijk, belangrijke Duitse regio's, Ierland en Dubai. Het begrijpen van de nuances van de markt, met name de op vertrouwen gebaseerde Duitse markt, is essentieel voor deze aanpak. "Duitsers hebben veel vertrouwen in hun bestaande distributiekanalen, van agenten tot detailhandelaars. Ze moeten er zeker van zijn dat ze het beste product voor de beste prijs krijgen. Ik geloof dat we al deze aspecten goed op elkaar hebben afgestemd." Een recent succes in Noordrijn-Westfalen, waar hij een exclusieve vertegenwoordiging heeft veiliggesteld, toont zijn vermogen aan om nieuwe markten te betreden. Lopende onderhandelingen met Engelse agenten die werken met premium mode bieden ook veelbelovende uitbreidingsmogelijkheden voor LynnSophie®.

Vooruitkijkend is het de ambitie van LynnSophie® om het distributienetwerk te versterken en de marktaanwezigheid te vergroten. Van Kempen's uitgebreide ervaring en strategische visie zijn de sleutel tot het bereiken van deze doelen. Zijn aanpak zorgt ervoor dat het merk aanwezig zal zijn op alle relevante vakbeurzen, waaronder Pure London, CIFF in Kopenhagen en Modefabriek in Amsterdam, om zijn premium producten te tonen en in contact te komen met potentiële kopers en detailhandelaars.

Credits: LynnSophie®

Nieuwe productcategorieën en gelegenheidskleding

De aankomende collecties van LynnSophie® weerspiegelen zorgvuldige planning en een diepgaand begrip van de marktvraag. "We zijn begonnen met een kleine modecollectie en breiden nu uit met verschillende productcategorieën," merkt Van Kempen op. Deze uitbreiding omvat een verbeterde verhouding tussen boven- en onderkleding, wat resulteert in een uitgebalanceerd productaanbod. De komende capsules zullen een diverse selectie van 80 opties bevatten, die vanaf december beschikbaar zullen zijn. Daarnaast zal er een nieuwe lijn voor gelegenheidskleding worden geïntroduceerd, gericht op feestelijke en formele evenementen, wat het portfolio van LynnSophie® verder diversifieert.

Het merk blijft zich inzetten voor hoogwaardige Europese ambachtelijkheid voor de meeste van zijn producten, met uitzondering van accessoires en lederwaren. Zoals Van Kempen benadrukt: "Je moet een persoon van top tot teen aankleden." Accessoires worden betrokken uit China, en lederwaren worden geproduceerd in India, gekozen vanwege hun gespecialiseerde productiecapaciteiten en niet vanwege beperkingen in de Europese productie.

Kopers en detailhandelaars die geïnteresseerd zijn in de premium collecties van LynnSophie® kunnen hun portfolio op de website bekijken. Voor meer informatie en mogelijke samenwerkingen is Ralf van Kempen bereikbaar via ralf@lynnsophie.com.

Video: LynnSophie®