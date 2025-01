Ralph Lauren benoemt nieuwe leiders voor Noord-Amerika

De Amerikaanse modegigant Ralph Lauren Corporation heeft nieuwe functies aangekondigd voor Noord-Amerika. Per 30 maart 2025 wordt Bob Ranftl benoemd tot Chief Operating Officer (COO) van het bedrijf. Ranftl werkt sinds 2015 bij Ralph Lauren en heeft verschillende financiële en commerciële functies vervuld. Momenteel is hij ook CEO van Noord-Amerika.

Samenvatting Bob Ranftl wordt de nieuwe Chief Operating Officer (COO) van Ralph Lauren, toezicht houdend op belangrijke afdelingen zoals IT en logistiek.

Mercedes Abramo is benoemd tot nieuwe Regional CEO van Ralph Lauren voor Noord-Amerika, met ruime ervaring in de luxewinkelsector.

Beide benoemingen versterken het leiderschapsteam van Ralph Lauren en focussen op groei en versterking van de positie in de Noord-Amerikaanse markt.

Ranftl zal toezicht houden op belangrijke afdelingen binnen het bedrijf, zoals IT, logistiek, vastgoed en winkelconcepten. CEO Patrice Louvet benadrukt in het persbericht dat Bob met zijn uitgebreide kennis van de strategie en het merk van Ralph Lauren de perfecte persoon is om de operationele leiding op zich te nemen. "Bob legt de fundamenten voor de groei in Noord-Amerika," aldus Louvet.

Daarnaast wordt Mercedes Abramo per 1 maart 2025 benoemd tot Regional CEO van Ralph Lauren voor Noord-Amerika. Abramo heeft jarenlange ervaring in de luxewinkelsector. Ze begon haar carrière bij Cartier in 2008 als directeur van de flagshipstore op Fifth Avenue in New York, na eerder vergelijkbare functies bij Tiffany & Co. In 2023 werd ze benoemd tot deputy chief commercial officer bij Cartier International in Genève. Na meer dan 16 jaar bij Cartier verliet ze het bedrijf begin januari 2025.

Abramo ziet veel potentieel in de Noord-Amerikaanse markt en mogelijkheden voor Ralph Lauren om zijn positie verder te versterken. "Ralph Lauren slaagt er keer op keer in om zijn authentieke luxe-imago te behouden, terwijl het merk zich blijft vernieuwen," zegt Abramo.

Zowel Ranftl als Abramo zullen deel uitmaken van het leiderschapsteam van Ralph Lauren, onder leiding van CEO Louvet.