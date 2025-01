Ralph Lauren en Anna Wintour ontvangen hoogste eer van de VS

Met nog enkele weken te gaan van zijn presidentschap heeft Joe Biden aan negentien mensen de presidential medal of freedom uitgereikt. Onder die mensen bevinden zich ontwerper Ralph Lauren en hoofdredactrice Anna Wintour.

“Deze negentien individuen zijn alleen fantastische leiders die Amerika en de wereld een betere plek hebben gemaakt”, zo is te lezen in het statement. De medaille is de hoogste civiele eer die men kan behalen in de Verenigde Staten.

Ralph Lauren wordt geroemd voor zijn merk dat ‘tijdloze elegantie en Amerikaanse traditie’ vertegenwoordiger. “Hij heeft invloed gehad op cultuur, het bedrijfsleven en filantropie - in het bijzonder de strijd tegen kanker en het behoud van het volkslied.”

Anna Wintour wordt gezien als een bekend mode icoon die al sinds 1988 aan het hoofd staat van de Vogue. “Ze is een voorvechter van filantropische zaken, ze is de leider van het jaarlijkse benefietgala van het Met en ze is de chief content officer van Condé Nast”, aldus de lijst.