Ramon Amaro benoemd tot creatief directeur van Design Academy Eindhoven

Design Academy Eindhoven (DAE) heeft in een persbericht de benoeming van Ramon Amaro tot nieuwe creatief directeur en lid van de raad van bestuur aangekondigd. Hij volgt Joseph Grima op, die sinds 2017 deze functie bekleedde en dit jaar zijn tweede en laatste termijn van vier jaar voltooit.

De benoeming van Amaro komt op een moment dat de academie zich voorbereidt op een belangrijke overgang: de verhuizing naar De Kanaalzone, een nieuw ontwikkeld cultureel district in het hart van Eindhoven. In zijn rol als creatief directeur zal Amaro toetreden tot het College van Bestuur en nauw samenwerken met de nieuwe algemeen directeur en voorzitter Raf De Keninck om de artistieke visie, onderwijsfilosofie, onderzoeksagenda en strategische koers van de instelling vorm te geven.

De benoeming werd verwelkomd door de raad van toezicht van DAE. Voorzitter Meta Knol prees Amaro's interdisciplinaire achtergrond en leiderschapskwaliteiten. Zijn komst is volgens haar een stap in de richting van ‘een omgeving van zorg, relevantie en verbeeldingskracht’. Knol erkende in een persbericht zijn bijdragen in de afgelopen acht jaar.

Amaro's professionele ervaring omvat functies in design engineering bij General Motors en beleidsontwikkeling bij de American Society of Mechanical Engineers. In de academische wereld heeft hij posities bekleed in het Verenigd Koninkrijk, waaronder aan Goldsmiths, University of London. Recentelijk was hij senior onderzoeker voor digitale cultuur bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Daar richtte hij -1 op, een initiatief dat experimenten op het gebied van design, architectuur en technologie bevordert. Zijn recente boek, The Black Technical Object (Sternberg, 2023), onderzoekt de culturele en sociale implicaties van opkomende technologieën.

Amaro's benadering van design benadrukt de sociale, filosofische en politieke dimensies ervan. Design is volgens hem meer dan een materiële discipline. Hij sluit zich aan bij DAE's jarenlange toewijding aan kritische betrokkenheid, materiële verkenning en gemeenschapsgerichte praktijk.

‘Design Academy Eindhoven beschouwt design al lange tijd als een manier om voorwaarden voor verandering te verkennen’, aldus Amaro in een interview. ‘De gemeenschap beoefent al zorgzaamheid, niet alleen in het object of het proces, maar in de volledige omgeving eromheen.’.

In zijn nieuwe rol wil Amaro samenwerking, kritisch onderzoek en de ontwikkeling van speculatieve benaderingen van designonderwijs stimuleren. Hij benadrukt methodologieën die gebaseerd zijn op levenservaring en gesitueerde praktijk, met het oog op een rechtvaardige en inclusieve toekomst.

De aanstaande verhuizing van de academie naar De Kanaalzone wordt door Amaro gezien als een belangrijk moment om de betrokkenheid bij de lokale en internationale gemeenschap te verdiepen. ‘Dit gaat niet alleen over waar we werken, maar ook over hoe we ons verhouden’, zei hij. Hij beschreef de verhuizing als een kans om sociale en institutionele relaties binnen en buiten de academie opnieuw vorm te geven.

Amaro sprak een visie uit voor DAE als een ruimte die wordt gedefinieerd door nieuwsgierigheid, diversiteit en kritiek. Een ruimte waar zorg de inzet van technologie bepaalt en design, in zijn woorden, ‘een glitterbox van mogelijkheden’ wordt in een snel veranderende wereld.