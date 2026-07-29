Raphael Heinold keert terug naar S.Oliver Group

Raphael Heinold gaat weer aan de slag bij de in Rottendorf gevestigde kledingaanbieder S.Oliver Group.

Na geruchten in de afgelopen dagen over het vertrek van Heinold bij zijn huidige werkgever R.Brand Group, is nu duidelijk dat hij een nieuwe functie heeft gevonden bij S.Oliver Group.

Vanaf 1 augustus bekleedt hij daar de functie van Senior Brand Director, zo bevestigt een woordvoerster op navraag van FashionUnited. Eerder berichtte vakblad Textilwirtschaft hier al over.

In deze functie is hij verantwoordelijk voor de strategische doorontwikkeling van het productportfolio van de merken S.Oliver Menswear, Baldessarini, QS en S.Oliver Kids. Het doel is om samen met de product- en designteams de merkidentiteiten te vertalen naar sterke collecties. Daarnaast moet de koers van het assortiment verder worden aangescherpt en een duidelijke, consistente producthandtekening voor alle merken worden gewaarborgd, aldus het bedrijf uit Rottendorf.

Heinold rapporteert rechtstreeks aan Chief Creative Officer Julian Rellecke.

Terug in Rottendorf

Met deze benoeming keert Heinold na acht jaar terug naar zijn oude werkplek. Volgens zijn eigen informatie op het zakelijke netwerk LinkedIn was hij daar van november 2014 tot begin 2018 al actief in verschillende functies, meest recentelijk als Global Product Director S.Oliver Red Label Women.

Vanuit Rottendorf stapte hij destijds over naar het Hamburgse kledingconcern Tom Tailor Group, waar hij bijna twee jaar als Chief Product Officer verantwoordelijk was voor het merk Bonita. Daarna werkte hij in verschillende functies voor het toenmalige kledingconcern Esprit uit Ratingen, waar hij ook al eerder werkzaam was van medio 2009 tot oktober 2014.

In september 2023 aanvaardde hij zijn vorige functie als CEO bij de R.Brand Group, die deel uitmaakt van de Röther-Gruppe. In die rol was hij ook verantwoordelijk voor de eigendomsoverdracht van het herenmodemerk Baldessarini, dat in mei van dit jaar overging naar zijn nieuwe werkgever.