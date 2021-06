Regiomanager bij The Stone: “een baan vol kansen en doorgroeimogelijkheden”

The Stone bestaat al bijna 30 jaar en staat bekend om de persoonlijke aandacht voor de klant én voor onze collega’s! Inmiddels heeft The Stone meer dan 50 winkels verspreid door Nederland en lanceerde het in 2009 ook een eigen webshop.

The Stone verkoopt meer dan 50 verschillende merken voor zowel dames als heren. Naast onze ‘vaste’ merken springt The Stone ook in op de nieuwste trends en hebben we onlangs My Jewellery, Colourful rebel en Male Lions kunnen toevoegen aan het assortiment. Hierdoor is The Stone een multibrand voor jong én oud!

Rebecca, nu 30 jaar, werkt inmiddels 5 jaar bij The Stone en heeft meerdere functies bekleed. Van bedrijfsleider in Maassluis naar Regiomanager van 10 winkels gecombineerd met inkoop.

Wat was voor jou de reden om te gaan werken bij The Stone?

“Dit vind ik altijd erg leuk te vertellen. Oorspronkelijk heb ik de opleiding PW4 gedaan en ben ik vanuit mijn stage in de kinderopvang blijven hangen. In mijn pauze sjeesde ik regelmatig naar The Stone in winkelcentrum “De Hoven” in Delft om even snel te shoppen. Ik werd daar altijd heel enthousiast geholpen door de meiden. Toen ik 25 werd, kwam ik op een punt dat ik mij afvroeg of ik nog wel blij werd van wat ik deed en ben ik om mij heen gaan kijken. Ik wilde iets doen waar ik heel blij van werd; fashion én samenwerken. Zo kwam het dat ik bij The Stone solliciteerde. Spannend vond ik het wel. Mijn vaste contract opzeggen en starten in het onbekende. Maar als ik zie waar het me gebracht heeft, zou ik het zo weer doen!”

Welke functies heb je bekleed binnen The Stone?

“Ik ben gestart als bedrijfsleider bij The Stone in Maassluis. Daarna ben ik als troubleshooter naar de regio Bollenstreek gegaan. Hier assisteerde ik de regiomanager in de winkels met verschillende taken. De verkoop stond overal voorop. Na dit leerzame traject kreeg ik mijn eigen kleine regio. Dit groeide al snel uit tot regiomanager met meer dan 10 winkels, waarbij ik ook ondersteunde bij het opbouwen en openen van nieuwe winkels. Uiteindelijk kwam er binnen de regiomanagers de vraag wie er interesse zou hebben in een inkoopfunctie ernaast. Mijn modehart maakte een sprongetje. Heerlijk de combinatie tussen de winkelvloer en de inkoop.”

Wat zorgt ervoor dat er zoveel mogelijkheden binnen The Stone zijn?

“The Stone heeft meerdere regio’s met winkels bij elkaar. Dit zorgt voor doorgroeimogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld starten als assistent bedrijfsleider in een kleine winkel en doorgroeien naar een grotere winkel. Dit kan bij alle winkelfuncties. Alles gebeurd intern; Wanneer The Stone een kans ziet bij je grijpen we deze aan. Daarnaast hebben we ons eigen VM team en hebben we een grote webshop en het hoofdkantoor in Delft waar meerdere functiemogelijkheden zijn.”

The Stone in The Mall of The Netherlands, vertel!

“Ja, te gek hé. Meestal vind je onze winkels in winkelcentra rondom de steden. Dat is onze kracht. Vaste klanten die terugkomen voor jou naar de winkel. Toen we hoorden over dit winkelcentrum waren we meteen razend enthousiast. Een nieuwe uitdaging voor ons, dat is ondernemen! Edward, eigenaar van The Stone, is een echte ondernemer en durft risico’s te nemen. Zelfs in deze COVID-situatie. En dat is dus wat mij zo aantrekt aan The Stone. Kansen zien, hoe de situatie ook is.”

Welk advies zou jij willen geven aan werkzoekenden?

“Word je er blij van, maar twijfel je? Toch doen! Ik merk bij veel sollicitanten, maar ook bij mensen in mijn omgeving, dat ze het vaak spannend vinden die sprong in het diepe te wagen. “Want de tijd is toch zo onzeker” hoor ik dan. Alles is onzeker. Maar kijk waar het je kan brengen? Dit voelt voor mij niet als mijn werk, maar als een hobby en dat geeft zoveel energie!”