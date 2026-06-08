Rémy Baume is de nieuwe CEO van de Franse Printemps Groep

In een persbericht kondigt de Raad van Commissarissen van de Printemps Groep de benoeming van Rémy Baume aan als nieuwe CEO.

De functie was vacant sinds het vertrek van Jean-Marc Bellaiche. Hij verliet zijn functie in september 2025 om de leiding te nemen over de Griekse hotelgroep Sani/Ikos Group.

“De retail vindt zichzelf opnieuw uit, maar de meest waardevolle, ongrijpbare elementen – vernieuwing, plezier, kwaliteit en gastvrijheid – blijven bestaan. Printemps is sinds zijn oprichting een van de grote vernieuwers van de moderne retail”, verklaart Rémy Baume in het persbericht. “Het is een oprechte eer om de leiding te nemen over dit baanbrekende instituut. Samen met de toegewijde teams en de prachtige partnermerken gaan we een levendig en menselijk hoofdstuk schrijven, gedreven door alles wat onze tijd mogelijk maakt.”

Rémy Baume: een profiel dat financiën, advies, distributie en mode combineert

Rémy Baume, 50 jaar, is afgestudeerd aan de ESCP Business School en heeft een MBA van de Columbia Business School. Hij begon zijn carrière bij Morgan Stanley als financieel analist en later als specialist in fusies en overnames, voordat hij bij McKinsey & Company in dienst trad.

Vervolgens zette hij zijn loopbaan voort bij LVMH/Groupe Arnault als investeringsdirecteur en daarna bij Carrefour. Daar bekleedde hij verschillende functies op het gebied van strategie, transformatie en non-food, en werd uiteindelijk lid van het uitvoerend comité van de groep.

In 2013 werd hij voorzitter van de Kidiliz Group (voorheen Groupe Zannier), een specialist in kinderkleding. In 2020 werd hij benoemd tot CEO van Zadig & Voltaire. Gedurende zijn carrière was hij ook werkzaam bij bedrijven en merken als Kenzo, Paul Smith, Jean Paul Gaultier, Levi's en Catimini.

Hij is een veelzijdige professional, een expert in zowel de internationale ontwikkeling van grote merken als in het management van familiebedrijven.

“Rémy's carrière illustreert zijn vermogen om strategische visie te combineren met operationele uitmuntendheid in een zeer competitieve omgeving”, aldus de Raad van Commissarissen van Printemps. “Zijn diepgaande kennis van transformatie, retail en merken is een grote troef om Printemps te verankeren in duurzame groei.”

De Printemps Groep is sinds 2013 eigendom van het Qatarese investeringsfonds Divine Investments SA, dat wordt gecontroleerd door de koninklijke familie van Qatar. Met meer dan 3.500 merken en een totale oppervlakte van 180.000 vierkante meter telt de groep 3.000 medewerkers.