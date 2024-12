Rens Tap per 1 januari 2025 met pensioen

Per 1 januari 2025 neemt Rens Tap afscheid van Modint en gaat hij met pensioen. Zijn taken zullen worden overgenomen door collega’s en er is een vacature geplaatst voor een innovatieregisseur die het werk op het gebied van internationaal onderzoek, innovatie en projectmanagement zal voortzetten.

Rens heeft inmiddels afscheid genomen van zijn collega’s en het kantoor. Tijdens de Circular Textile Days 2025 zal hij ook afscheid nemen van de leden en relaties van Modint.

Over Rens Tap

Rens Tap trad in augustus 1986 in dienst bij het toenmalige Fenecon in Amsterdam. Hoewel hij nieuw was bij de organisatie, had hij al veel ervaring in de sector. Tijdens zijn studie Bedrijfskunde in Groningen voerde hij onderzoek uit naar Turkse loonconfectieateliers, wat het begin markeerde van zijn langdurige carrière in de mode- en textielsector, waarin onderzoek altijd een centrale rol zou spelen.

In zijn beginjaren bij Fenecon richtte Rens een documentatiecentrum op en voerde hij marktonderzoeken uit naar zowel nationale als internationale kledingmarkten. Dit legde de basis voor strategische studies binnen de sector. Gedurende zijn carrière verzamelde hij talloze rapporten en schreef hij analyses, artikelen en commentaren over trends, nieuws en statistieken, wat zijn passie voor schrijven tot uiting bracht.

Zijn interesse in technologie was al vroeg zichtbaar. Geïnspireerd door de eerste computer thuis, ontwikkelde Rens zich bij Fenecon tot IT-specialist. Hij initieerde de ontwikkeling van een factureerprogramma, het opzetten van een bulletinboard voor productiecapaciteiten en de introductie van internet binnen de organisatie. Later volgden een website, een leden-database, een CRM-systeem en een intern netwerk, allemaal door Rens geïnitieerd.

Na de verhuizing naar Zeist en de fusies met andere textiel- en tapijtverenigingen, verschoven Rens' werkzaamheden naar ketensamenwerking en retaildiensten, zoals vestigingsplaatsonderzoeken en exportondersteuning. Zijn seminars over het businessmodel van Zara waren zeer populair. Ook richtte hij zich op EDI-projecten en stimuleerde hij samenwerking binnen de keten, zowel tussen merken, zelfstandige retailers als productiebedrijven.

In de laatste 13 jaar van zijn carrière richtte Rens zich voornamelijk op innovatie- en onderzoeksprojecten in samenwerking met hogescholen, bedrijven, NGO's en overheden, binnen het kader van het Topsectorenbeleid. Dankzij Modint’s internationale netwerk via IAF, Euratex en diverse partners, werkte hij aan projecten in Nederland en in landen zoals Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Turkije en Tunesië. Hij werkte samen met zowel bedrijven als overheden, waaronder gemeenten, provincies, ministeries en zelfs de Verenigde Naties.

Rens was een belangrijke bruggenbouwer tussen het bedrijfsleven en onderzoeks- en innovatieprojecten. Hij betrok een breed scala aan partijen, van studenten en start-ups tot multinationals en internationale overheden. Het innovatieplatform NL NextFashion & Textiles, dat Rens namens Modint leidde, bestaat nu verder als NewTexEco.

Dagelijks wisten velen de weg naar Modint en Rens te vinden voor een frisse blik, ideeën, een kritische spiegel, sectorinformatie en vooral eerlijk advies. Zijn betrokkenheid en expertise maken hem tot een gewaardeerde collega en inspiratiebron voor velen.