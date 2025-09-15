Retailexpert Olaf Zwijnenburg (56) overleden

Nederlandse expert Olaf Zwijnenburg is onverwacht overleden. Collega’s delen het nieuws via LinkedIn.

Zwijnenburg was een bekend figuur in de Nederlandse retail. Hij is jarenlang verbonden geweest aan de Rabobank als sectorspecialist en was betrokken bij diverse initiatieven om de Nederlandse retail te stimuleren. Hij was een vaak geziene spreker tijdens congressen en conferenties.

“Olaf was een bevlogen sectorspecialist met een scherp oog voor de ontwikkelingen in retail en groothandel. Zijn passie, betrokkenheid en zijn vermogen om ondernemers écht een spiegel voor te houden, kenmerkte Olaf. Een man met een groot hart, een scherpe geest en een oprechte interesse in mensen, collega’s, ondernemers. Zijn impact was groot”, aldus het statement.