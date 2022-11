Riccardo Tisci onthult eerste ontwerp na vertrek Burberry

Ontwerper Riccardo Tisci heeft voor het eerst in 17 jaar onder zijn eigen naam ontworpen, zo meldt WWD. Tisci verliet eerder dit jaar het modehuis Burberry en werd daar opgevolgd door Daniel Lee. Op dat moment was er nog niks bekend over de vervolgstappen van Tisci in zijn carrière.

Velen zien dit als een hint over het plan dat Tisci heeft na zijn vertrek bij het Britse modehuis. Hij ontwierp een jurk voor actrice en scenarioschrijver Michaela Coel. Zij droeg de jurk naar de première van de film ‘Black Panther: Wakanda Forever’ in Londen. De look bestond uit een matte zijde bodysuit met een gelaagde kanten rok. Ook de panty en schoenen die ze droeg waren gemaakt door Riccardo Tisci, aldus WWD.

Michaela Coel in Riccardo Tisci's design at the the European premiere of 'Black Panther: Wakanda Forever'. Image: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Tisci’s eigen modehuis, dat hij lanceerde in 2004, kwam stil te liggen toen de ontwerper aan de slag ging bij Frans modehuis Givenchy, in 2005. Hier werkte hij ruim een decennium voordat hij aan de slag ging bij Burberry in 2018.

Tisci showde in september 2004 zijn eigen collecte tijdens Milaan Fashion Week. De collectie werd gekenmerkt door zwarte jurken met veel ruches en lagen. Het bleek een voorbode te zijn van zijn vele ontwerpen die hij daarna nog zou presenteren bij andere modehuizen. Zijn werk is te typeren als conceptueel, sensueel en romantisch.