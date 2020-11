Richard Collier nieuwe CEO Jack Wolfskin

Richard Collier wordt de nieuwe CEO van het Duitse outdoormerk Jack Wolfskin. Dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Collier treedt op 1 december 2020 in functie. Hij volgt Melody Harris-Jensbach op, CEO bij Jack Wolfskin sinds 2014.

Collier is afkomstig van de Scandinavische Helly Hansen Group, een van de grotere bedrijven in ski-, zeil- en werkkleding. Hij was hier zeventien jaar werkzaam, waarvan de laatste jaren als Chief Product Officer. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid van het merk. Daarvoor werkte Collier voor een aantal andere internationale bedrijven, waaronder Adidas. Collier zegt ‘zeer verheugd’ te zijn om bij Jack Wolfskin te beginnen, dat hij wegens zijn outdoor-achtergrond goed kent.

Dit voorjaar werd al bekend dat Harris-Jensbach haar positie als CEO zou gaan neerleggen. Deze overeenkomst volgde op de overname van Jack Wolfskin door de Callaway Group, die in 2019 werd beklonken. De exacte reden van haar vertrek wordt in het persbericht niet vermeld. Harris-Jensbach zal het bedrijf in de toekomst ondersteunen als consultant.

Jack Wolfksin werd opgericht in 1981. Het merk is vooral bekend van zijn stevige, gewatteerde en waterdichte jassen. Het bedrijf heeft inmiddels 4000 verkooppunten wereldwijd, waarvan ruim 730 eigen winkels.