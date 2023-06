‘Rihanna stapt op als CEO van lingeriemerk Savage x Fenty’

Zangeres en ondernemer Rihanna neemt een stap terug bij haar lingeriebedrijf Savage x Fenty, zo meldt Vogue Business. Ze legt haar taken als CEO neer en draagt deze over aan Hillary Super.

Super werkte hiervoor als CEO van de Amerikaanse Anthropologie Group. “Ze is een sterke leider en is gefocust om het bedrijf naar een nog hoger niveau te tillen,” aldus Rihanna over de aanstelling van Super.

Rihanna blijft zelf betrokken bij het lingeriemerk als uitvoerend bestuurder. Rihanna richtte Savage x Fenty in 2018 op. Het merk dankt zijn populariteit enerzijds aan zijn inclusieve merkstrategie en aan de naam van Rihanna. Ook profiteert het van de afnemende populariteit van Victoria’s Secret, aldus The Times.