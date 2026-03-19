Roberto Eggs nieuwe CEO van romantisch Australische kledinglabel Zimmermann

Roberto Eggs wordt per 1 mei 2026 de nieuwe CEO van het Australische modemerk Zimmermann. Hij komt over van Moncler Group, waar hij meer dan elf jaar in dienst was en op het eind als lid van de Raad van bestuur en Chief Business & Global Market Officer werkte. Daarvoor bekleedde hij onder meer de functies van worldwide vice president bij Nestlé Nespresso in Lausanne, Zwitserland, en president van de EMEA-regio bij het in Parijs gevestigde kantoor van Louis Vuitton.

Eggs is ook lid van de Raad van bestuur van Four Seasons Hotels and Resorts en is al meer dan een jaar lid van de Raad van bestuur bij Zimmermann. In die groeiperiode heeft hij al hecht leren samenwerken met andere leidinggevenden in het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht van het merk.

De huidig CEO Chris Olliver, die de functie sinds zijn aanstelling in 2005 ruim twintig jaar bekleedde, stapt over naar de rol van executive chairman. Hij blijft betrokken bij de langetermijnstrategie van het bedrijf, samen met oprichtsters Nicky en Simone Zimmermann.

Zimmermann werd in 1991 in Sydney opgericht door de zussen Nicky en Simone Zimmermann en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een internationaal erkend luxemerk met een herkenbare romantische stijl. Het bedrijf heeft winkels in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific. Sinds 2023 is investeringsmaatschappij Advent International meerderheidsaandeelhouder.