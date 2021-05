Robin Gendron nieuwe president van Michael Kors EMEA

Wereldwijd mode luxegroep, Capri Holdings Limited, heeft aangekondigd dat Robin Gendron de rol als van Michael Kors Europa, het Midden-Oosten en Afrika zal vervullen per 1 juni 2021, zo is te lezen in het persbericht van Michael Kors.

John D. Idol, voorzitter en CEO van Michael Kors, zegt in het persbericht dat Gendron een bewezen, sterke leider en innovatieve denker is: “Hij heeft een uitzonderlijke kennis van alle aspecten van het bedrijf, van verkoop, detailhandel en merchandising tot e-commerce en operations. Hij is de ideale keuze om Michael Kors EMEA de toekomst in te leiden.”

Gendron is geen onbekende binnen Michael Kors. Hij werkt al meer dan 15 jaar voor het bedrijf en begon op het kantoor in Montreal, zo is te lezen. Daarna verhuisde hij naar de Verenigde Staten waar hij een rol als Vice President Footwear Sales vervulde. Vervolgens verhuisde hij naar London om de groothandel en merchandising voor de EMEA-regio te leiden. In zijn meest recente functie stond Vice President - Retail, ECOM and Operation voor EMEA op zijn naam.

Gendron in het persbericht: “Michael heeft een van de meest succesvolle en iconische wereldwijde merken gecreëerd. Ik voel me vereerd om Kors’ visie voort te zetten en het bedrijf voor de EMEA-regio aan te sturen.”