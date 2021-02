Rochas benoemt Charles de Vilmorin tot nieuwe creatief directeur

Modehuis Rochas heeft een nieuwe creatief directeur. Charles de Vilmorin zal de taak gaan vervullen, zo blijkt uit posts van het modehuis op hun Instagram-pagina.

De 24-jarige De Vilmorin maakte vorige maand zijn debuut op het Paris Haute Couture Week schema. De ontwerper gaat nu aan de slag bij Rochas en de lente 2022 collectie zal de eerste van zijn hand zijn, aldus WWD op basis van een statement van het merk.

“Lef, elegantie, tijdloosheid en originaliteit zijn de basis van het erfgoed van Rochas,”aldus Philippe Benacin, CEO van het moederbedrijf van Rochas Interparfums SA, in het statement. “Dit zijn ook de waarden die het werk van Charles de Vilmorin definiëren waardoor er een perfecte synergie is tussen onze werelden. Charles’ zijn jeugd, talent en wildheid zal Rochas de komende jaren nieuw leven geven. We zijn verheugd dat Charles deelneemt aan dit nieuwe hoofdstuk van het merk.”