Roksanda benoemt nieuwe algemeen directrice

Het Londense modehuis Roksanda heeft Patricia Sancho met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe algemeen directrice. Zij zal de ‘nieuwe fase van groei en wereldwijde expansie’ van het merk aansturen.

Sancho heeft meer dan twintig jaar ervaring in de luxe- en premiummodesector. Ze bekleedde leidinggevende functies bij Temperley London, Inditex (Tempe) en Juicy Couture. Daarnaast is ze de oprichtster van het strategisch merkenbureau Atenea Consultancy, waar ze luxe- en modemerken adviseerde over internationale expansie, markttoetreding en herpositionering van merken.

In een verklaring laat Roksanda weten dat Sancho bekend staat om haar ‘vermogen om creatieve integriteit en een zakelijke visie in evenwicht te brengen’. Ook heeft ze een ‘sterke staat van dienst in de samenwerking met creatieve leiders om strategische helderheid, operationele discipline en duurzame commerciële prestaties te realiseren’.

Patricia Sancho, algemeen directrice, Roksanda Credits: Roksanda

Patricia Sancho nieuwe algemeen directrice bij Roksanda

Het merk voegt daaraan toe dat Sancho toetreedt op een ‘cruciaal moment in de evolutie van het merk’. Ze is de eerste algemeen directrice sinds de overname van het modelabel door The Brand Group, eigendom van Damian Hopkins, in mei 2024.

Roksanda Ilinčić, oprichtster en creatief directeur van Roksanda, zegt over de benoeming: “Terwijl we als merk evolueren, is het essentieel om trouw te blijven aan onze creatieve codes en waarden. Patricia brengt strategisch inzicht, commerciële ervaring en een diep respect voor creativiteit met zich mee. Ik kijk er erg naar uit om samen het volgende hoofdstuk van Roksanda op te bouwen.”

Sancho voegt toe: “Roksanda is een van de meest originele en emotioneel resonerende stemmen in de mode, en ik bewonder de visie en het kunstenaarschap van Roksanda al lange tijd.

"Mijn focus ligt op het realiseren van doordachte groei, verankerd in de kernwaarden van het merk. Daarbij behouden we de vrouwelijkheid, kracht en emotie, terwijl we een duidelijke propositie en bedrijfsstrategie voor de toekomst vormgeven. Het gaat om groei met intentie en integriteit.”