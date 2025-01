Rokt benoemt Chief Financial Officer en Chief Product Development Officer

E-commercebedrijf Rokt heeft zijn managementteam versterkt met de benoeming van twee leiders in het management.

Jacqueline Purcell, die sinds 2022 als consultant en interim COO bij Rokt werkzaam was, is benoemd tot Chief Financial Officer. Claire Southey, voormalig executive bij Google en Amazon, die sinds mei 2024 Senior Vice President of Engineering was bij het kantoor van Rokt in Sydney, is benoemd tot Chief Product Development Officer.

Bruce Buchanan, CEO van Rokt, zegt in een verklaring: "Jacqui Purcell en Claire Southey zijn getalenteerde, strategische leiders en hun eerdere ervaring bij Rokt heeft hen uitstekend voorbereid op hun respectievelijke nieuwe rollen."

"Deze zeer bekwame leiders hebben beiden meerdere academische graden en hebben in elke fase van hun carrière een sterke staat van dienst opgebouwd. Hun bijdragen zullen van onschatbare waarde zijn voor Rokt terwijl we onze groeistrategie blijven uitvoeren op weg naar een beursgang."

In een reactie op haar nieuwe rol voegt Purcell toe: "Ik heb de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt met Bruce en het managementteam van Rokt en ben zeer onder de indruk van hun zakelijk inzicht, leiderschap en klantgerichte visie.

"Het zijn bewezen leiders en uitvoerders en de sterke groei van Rokt laat duidelijk zien dat ze een sterke en dynamische teamomgeving hebben gecreëerd. Dit bedrijf bevindt zich in een spannende fase en ik ben zeer verheugd om fulltime bij het team te komen om bij te dragen aan het voortdurende financiële succes."