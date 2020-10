Roland Kahn geeft stokje door aan zoons, Jonathan Kahn per 2021 eindverantwoordelijk voor retailformules

Dat modeondernemer Roland Kahn ooit het stokje over zou geven aan zijn zoons Jonathan en Joshua was geen geheim. De oprichter van America Today en Coolcat is er al jaren open over in de pers. Kahn neemt nu een verdere stap terug en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de retailformules van Coolinvestments over aan zijn zoon Jonathan per 1 januari 2021. Dit meldt CoolInvestments in een persbericht.

Jonathan en Joshua zijn al langer betrokken bij CoolInvestments, het moederbedrijf van MS Mode, Coolcat, America Today, V&D en ToBeDressed. Jonathan Kahn benadrukt tijdens een digitale persmeeting dat in de praktijk weinig zal veranderen bij de bedrijven. Alle merken hebben een eigen directie en zullen ook zo blijven opereren. De eindverantwoording van de merken zal vooral betrekking hebben op beslissingen die door de aandeelhouders gemaakt zullen worden. Als daar een conflict zou ontstaan was normaal gesproken Roland degene met het laatste woord, maar vanaf volgend jaar zal dit Jonathan zijn.

CoolInvestments geeft daarnaast aan dat de investeringen die de merken in het portfolio in 2019 hebben gedaan, ze weerbaar maakt in 2020. Hoe dan ook verwacht het bedrijf dat de fysieke winkelketens, MS Mode en America Today, een negatief resultaat zullen boeken dit jaar. De gehele groep staat er volgens het bedrijf relatief goed voor. Exacte cijfers worden niet gedeeld in het bericht.