Ronald Luyben nieuwe directeur winkels bij De Bijenkorf

Ronald Luyben is de nieuwe directeur winkels van warenhuisketen De Bijenkorf. Dat schrijft hij in een bericht op LinkedIn. Luyben begon op 1 januari in zijn nieuwe functie.

“De cirkel is rond,” aldus Luyben. Hij begon ooit als stagiair bij De Bijenkorf, waar zijn ‘bewondering voor het mooiste warenhuis’ ontstond. Na te hebben gewekt bij onder meer Aktiesport en Prénatal keerde Luyben in 2015 bij de Bijenkorf terug, eerst als Retail Operations Manager en daarna als winkelmanager van de Bijenkorf-filialen in Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

Luyben heeft verantwoordelijkheid voor de zeven winkels van de Bijenkorf. Daarbij horen ook de horeca van de warenhuizen, de ontwikkeling van de winkels en de ondersteuning van de winkelteams.