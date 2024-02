Roos Smulders nieuwe directeur brancheorganisatie Modint

Brancheorganisatie voor de textielsector Modint heeft een nieuwe algemeen directeur. Roos Smulders heeft de taak op zich genomen, zo blijkt uit een persbericht. De benoeming is ‘in ieder geval voor heel 2024’, maar er is ‘een wederzijdse intentie om de rol structureel vorm te geven’.

Smulders is al geruime tijd betrokken bij Modint. Zo heeft ze de afgelopen jaren al diverse directieverantwoordelijkheden opgepakt binnen de organisatie. Ook heeft ze ervaring in de retailbranche dankzij haar rol bij brancheorganisatie INretail.Voor 2024 ligt de focus op ‘inet op thema’s die impact hebben op Modint-leden, het vergroten van ledentevredenheid en het bouwen van een sterkere positionering van Modint’.

“Met veel enthousiasme en motivatie ga ik me inzetten om de textiel sector te versterken. Modint vertegenwoordigt een sector die van veel betekenis is voor onze maatschappij. Deze meerwaarde en onze inzet gaan we veel meer uitdragen. Zo zullen we op het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samen met partners nog meer invulling geven aan onze ambities. Ook op het gebied van innovatie en digitalisering zien we nog heel veel kansen voor onze leden”, aldus Roos Smulders.