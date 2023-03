Roots Corporation benoemt nieuwe creatief directeur

Het lifestyle-merk Roots Corporation benoemt Joey Gollish als creatief directeur, dat maakte het bedrijf dinsdag bekend op LinkedIn. Gollish zal naar verwachting tot en met 2025 de functie bekleden.

Het is de eerste keer dat Roots een externe creatief directeur benoemt. Gollish zal samenwerken met Karuna Scheinfeld, Chief Product Officer, die leiding geeft aan het ontwerp- en creatieve team.

Gollish is naast zijn rol als creatief directeur ook nog actief als oprichter en creatief directeur van zijn modelabel Mr. Saturday. Roots en Mr. Saturday werkten de afgelopen twee jaar nauw samen aan een reeks projecten. Zo lanceerden de twee labels de capsulecollectie ‘Roots Saturday Airlines’.

“Het is een eer om een ‘echte’ creatief directeur te worden van een bedrijf dat diep geworteld zit in mijn verleden. Nu Roots zijn vijftigste verjaardag viert, kijk ik ernaar uit om na te denken over het verleden en om de toekomst vorm te geven. Roots is gedragen door enkele van mijn grootste inspiratiebronnen; van David Bowie tot mijn ouders”, aldus Gollish over zijn nieuwe uitdaging.