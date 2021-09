Roy van Keulen nieuwe Algemeen Directeur bij Ziengs Retail

Roy van Keulen is de nieuwe Algemeen Directeur van Ziengs Retail, het moederbedrijf van Ziengs Schoenen en Scapino Retail. Dat blijkt uit een persbericht van Ziengs Retail. Zijn voorganger, eigenaar Henk Ziengs, doet ‘een stapje terug’, zo meldt een woordvoerder van Ziengs Retail bij navraag. Van Keulen wordt ook verantwoordelijk voor het management bij Ziengs Schoenen.

Van Keulen is momenteel ook werkzaam als Executive Director Marketing & Online bij Jumbo Supermarkten. Daarvoor werkte hij onder meer in de directie van TomTom en was hij verantwoordelijk voor het merk, marketing en digitale kanalen bij doe-het-zelfketen Maxeda.

Volgens Ziengs Retail heeft Van Keulen ‘ruime ervaring op het gebied van omnichannel retail, sales, marketing, branding, e-commerce en het leiden van (digitale) transformaties’. Deze kennis en ervaring maken Van Keulen ‘geschikt om de dagelijkse leiding op zich te nemen en samen met ons een nader plan uit te werken voor de ZiRe (Ziengs Retail, red.) groep’.