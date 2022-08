Roy Vervloet: “Bouwen aan een sterk team bij size? is een mooie uitdaging”

Allemaal hebben ze een liefde voor sneakers en streetwear. En met verschillende culturele achtergronden, brengt iedereen zijn eigen normen en waarden mee binnen het bedrijf. Roy Vervloet prijst zichzelf gelukkig dat hij bij JD Sports in een internationaal team werkt. Als International Multi-channel Manager bij size?, een zusterformule van het retailbedrijf, krijgt hij veel vrijheid en verantwoordelijkheid in een dynamische werkomgeving.

“Jaren geleden ben ik in de winkel begonnen, als studentenbaantje”, zo begint Roy Vervloet zijn verhaal. “Ik werkte in het filiaal van JD Sports in Leiden, deze winkel was toen net open. Ja, ik hou van streetwear, noem mij gerust een liefhebber. Tijdens mijn afstuderen kwam er een vacature vrij bij size?. Ik dacht: weet je wat, ik waag de gok. En met succes, want ik werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daarna is alles in vogelvlucht gegaan.”

Welke stappen heb jij sindsdien doorlopen binnen het bedrijf?

“Ik ben begonnen als digital marketeer bij Size? Nederland, waarbij ik de lokale website van de grond af aan heb gebouwd. Al snel kreeg ik een meer senior rol, omdat ik de meeste ervaring had op kantoor en er steeds meer mensen bijkwamen. Inmiddels ben ik het aanspreekpunt voor Nederland voor Engeland. Recent heb ik ook mijn ‘baby’ – want zo voelt de website voor mij toch een beetje – overgedragen aan iemand anders. Dat was wel even raar, maar tegelijkertijd draag ik het met het volste vertrouwen over.”

Wat houdt je functie als International Multi-channel Manager precies in?

“In deze functie ben ik verantwoordelijk voor alles wat er op het Nederlandse kantoor gebeurd. Ik zorg dat alles wat vanuit de UK wordt gecommuniceerd binnen het team en op de internationale websites in juiste lijnen wordt doorgevoerd en dat alles op het gebied van branding consistent is. Niet alleen ons team is enorm gegroeid, dat geldt ook voor het platform van Size?: van slechts enkele bezoekers per dag in het begin trekt de website nu duizenden bezoekers. En dat zie je terug in de cijfers, maar ook in de community. We verkopen kleding en footwear van merken als Nike, The North Face, Carhartt WIP en Vans en staan bekend om de felbegeerde, exclusieve sneakerlanceringen zoals recentelijk de Nike Dunk size? Exclusive en alle voorgaande projecten.”

Wat zijn de voordelen van werken voor een internationaal bedrijf als JD Sports?

“Het team bestaat uit collega’s uit verschillende landen als Denemarken, Duitsland, Finland en Frankrijk. Iedereen heeft andere normen en waarden en een eigen kijk op streetwear en fashion. Dat maakt het ontzettend dynamisch. Iedereen runt zijn of haar lokale website alleen, en is zo een soort ‘one man army’. Maar als je hulp nodig hebt of ergens tegenaan loopt, kun je altijd bij een collega aankloppen om te sparren. Het teamgevoel is dus sterk aanwezig.”

Hoe typeer je de bedrijfscultuur?

“Informeel. Op professioneel niveau kan en mag er veel: iedereen krijgt de ruimte om dingen te proberen, nieuwe strategieën te bedenken in lijn met de koers van het bedrijf, en die vervolgens ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Daarbij is iedereen enorm gemotiveerd en ja, dat werkt aanstekelijk.”

Wat voor soort manager ben jij?

“Makkelijk benaderbaar en heel betrouwbaar. Ik probeer altijd te levelen met collega’s en zie mezelf niet als ‘hoger’ iemand. We doen het echt samen, ik leer van mijn team en andersom ook. Daarnaast ben ik vrij flexibel: als iemand zich niet goed voelt of een tandartsafspraak heeft, is diegene vrij om te gaan. Zolang iedereen goed communiceert, werkt dat perfect. Als er iets fout gaat, heb ik ook het liefst dat iemand dat direct aangeeft. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het opgelost wordt en dit en in de toekomst niet opnieuw gebeurt.”

Krijg je op dit vlak ook training vanuit JD Sports?

“Toevallig heb ik onlangs de cursus Management Development afgerond. Deze cursus duurde dertien weken en werd aangeboden vanuit JD Sports. Ik vond het super interessant, de cursus was veel persoonlijker dan ik had verwacht. Een belangrijk onderdeel was reflectie: hoe zie jij jezelf als manager? En hoe communiceer je met je team? Door te reflecteren op verschillende situaties, houd je het team – maar vooral ook jezelf – scherp, met als doel om het maximale uit je functie te halen.”

Welke momenten uit jouw carrière blijven je altijd bij?

“Naast verschillende Away Days georganiseerd door JD Sports, vooral het ontmoeten en de ontstane vriendschappen met huidige en oud-collega’s binnen JD Sports en size?. Maar ook alle ontwikkelingen die size? doormaakt en mijn rol hierin. De eerste keer dat de Nederlandse website crashte door een te groot aantal bezoekers tijdens de size? x Air Max 1 Release blijft me ook altijd bij!”

Waar zie jij jezelf over twee jaar?

“Lastig te zeggen. Zolang ik plezier heb in het werk, kijk ik niet zo ver vooruit. Bouwen aan een sterk eigen team vind ik geweldig om te doen. Mijn ambitie ligt bij size?. Misschien doet zich ooit de kans voor om meer de inkoopkant op te gaan. In die rol ben je nog meer het product zelf bezig, het is heel tastbaar, dat lijkt me leuk. Mijn ervaring is dat als je open en eerlijk bent en je ambities uitspreekt, er heel veel mogelijk is bij JD Sports.”