Russische modeontwerper Slava Zaitsev overleden op 85-jarige leeftijd

De beroemdste modeontwerper van Rusland, Slava Zaitsev, is op 30 april overleden, zo schrijft het ANP. Zaitsev overleed na een lang ziekbed in een ziekenhuis in de regio Moskou.

Zaitsev werd geboren op 2 maart 1938 in Ivanovo - het centrum van de textielindustrie. In 1965 werd hij aangesteld als artistiek directeur van het experimentele All-Union House of Fashion Models in Moskou, waar hij wereldwijd succes maakte met jurken voorzien van bloemrijke traditionele Russische patronen. Zijn werken werden getoond tijdens een show van het Museum of Modern Art in New York (1969), waarna Zaitsev werd gevraagd winkels te openen in het Westen. Dat stonden de Sovjetautoriteiten niet toe.

In 1982 begon de Russische modeontwerper zijn eigen label ‘Slava Zaitsev’ en noemde hij zijn atelier Slava Zaitsev Moscow Fashion House. Dat maakte hem de eerste Russische modeontwerper die onder zijn eigen naam opereerde. Als gevolg daarvan schreef hij diverse muzieksterren, acteurs en politici als klant. Zo droeg ook de vrouw van Sovjetleider Michail Gorbatsjov zijn creaties. In de Franse pers kreeg hij de bijnaam ‘Soviet Dior’.